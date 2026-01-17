গ্রামীণফোনে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৮ জানুয়ারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব এথিক্স অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, (কর্পোরেট গভর্নেন্স)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আইন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স, অডিট অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: টেলিকম/সংলগ্ন শিল্পে নেতৃত্বের স্তরে অর্থ ব্যবস্থাপনায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিদেশে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা/আন্তঃসীমান্ত শিল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
কাজের ধরন: কোম্পানির কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং ক্রমাগত উন্নত করা; কোম্পানির পরিচালিত কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নেওয়া; দুর্নীতিবিরোধী নীতির প্রয়োগ ও তদারকি করা; বার্ষিক দুর্নীতিবিরোধী ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পরিচালনা করা; ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম অনুসরণ করা; লেনদেন পরীক্ষা করা এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন ও সুযোগ–সুবিধা: প্রতিযোগিতামূলক বেতন প্যাকেজের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী পরিবহন, স্বাস্থ্যবীমাসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।