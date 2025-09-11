সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম আজকের পত্রিকা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাটির সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইলে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সোশ্যাল এক্সিকিউটিভ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত না।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২-৩ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং কন্টেন্ট রাইটিংয়ে মৌলিক দক্ষতা। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর নিয়মকানুন এবং সেরা অনুশীলন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। চাপের মুখে কাজ করার এবং ডেডলাইন মেনে চলার মানসিকতা।
কাজের ক্ষেত্র: সকল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের (যেমন: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter ইত্যাদি) জন্য মানসম্মত ও আকর্ষণীয় কনটেন্ট তৈরি, প্ল্যানিং এবং পাবলিশ করা। পোস্টের রিচ (reach), এনগেজমেন্ট (engagement) এবং ভিউজ (views) বাড়ানোর জন্য কার্যকরী কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগ। সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন অ্যালগরিদম (algorithm) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।
যেকোনো ধরনের ভায়োলেশন (violation) বা স্ট্রাইক (strike) দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করা। YouTube চ্যানেল পরিচালনা, যার মধ্যে ভিডিও আপলোড, এসইও (SEO), কী-ওয়ার্ড রিসার্চ, ট্যাগ যুক্ত করা এবং চ্যানেলের সার্বিক পারফরম্যান্স উন্নত করা। সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন অ্যানালিটিক্স (analytics) টুল ব্যবহার করে ডেটা বিশ্লেষণ করা এবং পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি করা। নতুন ট্রেন্ড এবং আপডেট সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সে অনুযায়ী কনটেন্ট কৌশল পরিবর্তন করা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা পদের নামসহ সিভি ও পোর্টফোলিও এই (hrd@ajkerpatrika.com) ইমেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।