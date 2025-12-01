হোম > চাকরি > বেসরকারি

এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স

চাকরি ডেস্ক 

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের তৃতীয় বৃহদাকার এয়ারবাস ৩৩০-৩০০ আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ছবি: ইউএস-বাংলার সৌজন্যে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীদের বি১.১ এবং বি২ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই নিয়োগ সম্পন্ন হবে। ২ বছরের এই প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ।

পদের নাম: ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)।

যে ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে: বি১.১ (উড়োজাহাজের টারবাইন ইঞ্জিন) এবং বি২ (উড়োজাহাজের ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫ থাকতে হবে এবং ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন– এই চার বিষয়ে পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪ থাকতে হবে। অন্যদিকে যারা ‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেল পাস করেছেন, তাদের ‘ও’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড থাকা বাধ্যতামূলক।

অন্যান্য যোগ্যতা

জিইডি সনদধারীরা এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৬০ সেন্টিমিটার বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও মৌখিক– উভয় ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। বিএমআই ১৮–২৫ এর মধ্যে হতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর এমন কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকা যাবে না, যা এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রার্থীদের চোখে কোনো ধরনের সমস্যা থাকা যাবে না; দৃষ্টি শক্তি ৬/৬ বা সংশোধিত হতে হবে। রঙ শনাক্ত করার সক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী, মদ্যপানমুক্ত ও যেকোনো নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পাশাপাশি কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

বাছাই প্রক্রিয়া

শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের প্রথমে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে, যা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পার্ট ‘এ’–তে থাকবে বুদ্ধিমত্তা, অ্যাপটিটিউড, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা, সময় এক ঘণ্টা।

পার্ট ‘বি’–তে একই বিষয়সমূহ নিয়ে ১০০ নম্বরের বর্ণনামূলক পরীক্ষা হবে, সময় এক ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপে সাইকোমেট্রিক টেস্ট, মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) এবং মেডিকেল পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

বেতন ও সুযোগ–সুবিধা

প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত প্রার্থীরা এয়ারক্রাফট মেকানিক হিসেবে যোগদান করবেন। যেখানে বেতন নির্ধারিত হবে মডিউল পরীক্ষায় পাসের ওপর ভিত্তি করে। শুরুতে বেতন হবে মাসে ৩৫ হাজার টাকা। ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী মোট ১২ বা ১৩টি মডিউল পাস করতে হবে। পরবর্তীতে বেসিক লাইসেন্স অর্জন করার পর মাসিক বেতন হবে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। আর টাইপ রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উন্নীত হলে বেতন হবে ২ লাখ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা আরও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর,২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

