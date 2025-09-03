হোম > চাকরি > বেসরকারি

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, বয়স ৫৫ হলেও আবেদন করতে পারবে

ক্যারিয়ার ডেস্ক

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটি চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও) পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: সিআরএমএ/সিআরএমপি/এফআরএম এর মতো পেশাদার সার্টিফিকেশন একটি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

