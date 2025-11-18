আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ। একাধিক জেলায় প্রতিষ্ঠানটির ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট (আড়ং ডেইরি) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ১৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট (আড়ং ডেইরি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা থাকতে হবে।
কাজের ধরন: খামারীদের নিকট হতে দুধের নমুনা গ্রহণ করে পরীক্ষা করা, গুনগত মাণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে দুধ ওজন ও সংগ্রহ করা, দুধের ক্যান, মিল্ক ট্যাংক ও চিলিং সেন্টার পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদাহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ।
বেতন: ১৪,৪৪৫ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, উৎসব ভাতা, ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।