অভিজ্ঞতা ছাড়াই আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি, নেবে ৫০ জন

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ, (সিএমএসএমই স্মল বিজনেস ডিপার্টমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।