হোম > চাকরি > বেসরকারি

ডেসকোতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডে (ডেসকো) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালকের ২ ধরনের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), উল্লেখ নেই।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/সিভিল/কম্পিউটার/ ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা। কোনো অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

বয়সসীমা: ৬২ বছর।

বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট), উল্লেখ নেই।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৬২ বছর।

বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।

চাকরির ধরন

চুক্তিভিত্তিক (তিন বছর)। তবে শর্ত সাপেক্ষে এটি আরও ৩ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

আবেদন ফি: ৫,০০০ টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদন করার পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা ডেসকোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১১ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সুবিধা

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, নেই বয়সসীমা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, আবেদন শেষ ৯ নভেম্বর

কর্মী নেবে বিএসআরএম গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, স্নাতক পাসে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা