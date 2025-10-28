ডেসকোতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডে (ডেসকো) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালকের ২ ধরনের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/সিভিল/কম্পিউটার/ ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা। কোনো অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
বয়সসীমা: ৬২ বছর।
বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট), উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৬২ বছর।
বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।
চাকরির ধরন
চুক্তিভিত্তিক (তিন বছর)। তবে শর্ত সাপেক্ষে এটি আরও ৩ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।
আবেদন ফি: ৫,০০০ টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন করার পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা ডেসকোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১১ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি