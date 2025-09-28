ইন্টারনাল অডিট বিভাগে কর্মী নেবে এসিআই, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই)। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: তেজগাঁও, ঢাকা।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
সুযোগ-সুবিধা: সাপ্তাহিক ছুটি ২দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, লভ্যাংশ বোনাস, বিমা সুবিধা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব ভাতা বছরে ২টি, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা;
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।