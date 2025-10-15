হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৮–৪০ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির বিক্রয় নীতিমালা অনুসারে আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন

করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা