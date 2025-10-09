হোম > চাকরি > বেসরকারি

প্রটোকল বিভাগে কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটির প্রটোকল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (প্রটোকল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক, ৪. ০০-এর মধ্যে কমপক্ষে সিজিপিএ-২.৭০ এবং এসএসসি ও এইচএসসিতে ৫.০০-এর মধ্যে কমপক্ষে জিপিএ-৪.০০।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ম্যানেজার নেবে আরএফএল গ্রুপ

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

আকর্ষণীয় বেতনে যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, আবেদন শেষ ২৬ অক্টোবর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে এসিআই, নিয়োগ ঢাকায়

মার্কেটিং ও সেলস বিভাগে নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস

২০ কর্মী নেবে রানার গ্রুপ, ৩৬ বছরেও করা যাবে আবেদন

আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

এইচএসসি পাসে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা