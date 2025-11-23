হোম > চাকরি > বেসরকারি

কর্মী নেবে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ালটন মোবাইল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ালটন মোবাইল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: মোবাইল শিল্পে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। এ ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম, স্মার্টফোনের বৈশিষ্ট্য এবং সিস্টেম আর্কিটেকচার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: গাজীপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, জন্মদিনের উপহার, বিবাহের উপহারসহ আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা