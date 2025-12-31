সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে ৩৭ পদে নিয়োগ

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।
আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি