হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, বেতন ২০০০০ থেকে ৪০০০০ টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৭ বছর হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, টিএ বিল, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

অফিসার পদে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ৪ জেলায়

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে আকিজ ইলেকট্রনিকস, আবেদন শেষ ৯ নভেম্বর

কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

ডেসকোতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা

আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সুবিধা

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, নেই বয়সসীমা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, আবেদন শেষ ৯ নভেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা