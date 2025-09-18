হোম > চাকরি > বেসরকারি

২২ হাজার টাকা বেতনে ৬০০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকারে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)।

পদসংখ্যা: ৬০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাস। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ১৮–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: ১১,০০০–২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি এলাউন্স, গ্রেড এলাউন্স, এছাড়াও গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্টভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন প্রক্রিয়া ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

৫ কর্মী নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর বিভাগে কর্মী নেবে ডিসিসিআই

কর্মী নেবে এসিআই মটরস্‌, ২২ বছরেই আবেদনের সুযোগ

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

আজকের পত্রিকায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ

সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, আবেদন শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা