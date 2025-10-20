এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার, (ফার্মাসিউটিক্যাল)।
পদ সংখ্যা: ২৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাজার সর্ম্পকে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।