হোম > চাকরি > বেসরকারি

চুক্তিভিত্তিক অফিসার নেবে এসএমসি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার (ক্লায়েন্ট সাপোর্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

অভিজ্ঞতা: যেকোনো এনজিও/বেসরকারি ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কাজের ধরন: ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারের অভ্যর্থনা কক্ষ/ওপিডিতে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিতে হবে এবং ক্লিনিক সফটওয়্যারে সমস্ত ক্লায়েন্টের নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মস্থল: ঢাকা (দারুসসালাম)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এসএসসি পাসে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, নেবে ৪০ জন

কর্মী নেবে ব্রিটিশ আমেরিকান রিসোর্স সেন্টার, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অধীনে চাকরি, নেই বয়সসীমা

মেডিকেল অফিসার নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভেটেরিনারি সার্ভিসেস অফিসার নেবে এসিআই

৫৫ হাজার টাকা বেতনে অ্যাকশনএইডে চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজারে

ক্যামেরাপার্সন নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

ওয়ালটনে ৫০ জনের চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

অ্যাকশনএইডে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫৫,৬৩৪

আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদনের সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা