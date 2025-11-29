হোম > চাকরি > বেসরকারি

সেলস ম্যানেজার নেবে প্ৰাণ গ্রুপ, পদ ১০০

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (এটিএসএম)।

পদসংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু মাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, ৬ মাস পর টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম) পদে প্রমোশনসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

আইটি ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ

কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, আবেদন শেষ ৮ ডিসেম্বর

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

কর্মী নেবে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নেই বয়সসীমা

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা