অফিসার পদে কর্মী নেবে ব্র্যাক এনজিও, নিয়োগ কক্সবাজারে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্স, অ্যাডমিন ও লজিস্টিকস, এইচসিএমপি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার, (ফিন্যান্স, অ্যাডমিন ও লজিস্টিকস, এইচসিএমপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স, অ্যাকাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, ফিন্যান্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (কক্সবাজার সদর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, শুক্র–শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা, পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ আরও একাধিক সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

