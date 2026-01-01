হোম > চাকরি > এনজিও

লাখ টাকা বেতনে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞীপ্ত প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘জেন্ডার স্পেশালিস্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জেন্ডার স্পেশালিস্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৭ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ২০৩,৭১২-২৫৪,৬৪০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

৬০ হাজার টাকা বেতনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

লাখ টাকা বেতনে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

দুই উপজেলায় কর্মী নেবে পপি এনজিও, এসএসসি পাসে আবেদন

অফিসার পদে কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কর্মী নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

আন্তর্জাতিক সংস্থায় অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা