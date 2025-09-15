৭৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে কেয়ার বাংলাদেশ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে টেকনিক্যাল অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিক্যাল অফিসার, হোমস্টেড গার্ডেনিং।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক (বিএসসি) ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কাজের ধরন: প্রকল্প কার্যক্রমের বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া। রোহিঙ্গাদের ব্যবহৃত বাগান, মাশরুম উৎপাদন, পুকুরে জলজ চাষ তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা। লাইন ম্যানেজার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোনো কাজে সহায়তা করা।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (চুক্তির মেয়াদ ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত)।
নিয়োগস্থান: কক্সবাজার (উখিয়া)।
বেতন: ৭৫,০০০ টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি