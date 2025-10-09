আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থায় নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটির ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে ৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কমিউনিটি সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: বাগেরহাট।
বেতন: ২০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।