বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটি দেশের একাধিক বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিট ম্যানেজার।

পদ সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ইউনিট ম্যানেজার পদে এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর।

বেতন: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৪০,২০০ টাকা। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৪৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: এ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-এসিডিও।

পদ সংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। ঋণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞতা, মোটর সাইকেল চালনায় ও কম্পিউটারে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

বেতন: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ২৬,৮০০ টাকা। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৩৩,৯৮২ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (যোগাযোগ নম্বরসহ), শিক্ষার সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ, এক কপি ছবিসহ “ওয়েভ ফাউন্ডেশন” শিরোনামে ২০০ টাকার ডিডি/পে-অর্ডারসহ নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘‘প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২ / ১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা–১২০৭’’।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

