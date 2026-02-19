রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী কর্মকর্তা (অর্থ, প্রশাসন এবং সরবরাহ)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সম্মান ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত)।
কর্মস্থল: কক্সবাজার।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।