কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাতার চ্যারিটি। আন্তর্জাতিক দাতব্য এ সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কাতার চ্যারিটি
পদের নাম: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেক্রেটারি টু কান্ট্রি ডিরেক্টর)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিকম, ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক এনজিও বা উন্নয়ন/মানবিক সংস্থায় কাজের দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫