প্রশাসন বিভাগে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন ৮৬ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশাসন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: সহকারী পরিচালক, (প্রশাসন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বেতন: ৬ মাসের প্রবেশনকালে ৮৬,২৮০ টাকা, নিশ্চিতকরণের পরে ৯৪,৩২০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী দুটি উৎসব বোনাস, অবদানকারী ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, বৈশাখী ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

