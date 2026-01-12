ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়াটারএইড, বেতন ৯৪ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেকনিক্যাল এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিক্যাল এক্সপার্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়ে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৯৪,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানটির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।