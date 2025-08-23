ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। সংস্থাটির মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম (প্রকল্প কর্মী) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ২০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিস সহকারী, (মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম, প্রকল্প কর্মী)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক পাস)।
অভিজ্ঞতা: অফিস সহকারি হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীরা প্রাধান্য পাবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব ভাতা, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমাসহ আরও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি