হোম > চাকরি > এনজিও

কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটিতে সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র পাইথন ডেভেলপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও, উন্নয়ন সংস্থায় কাজের দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

৯২ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

তিন জেলায় ট্রেইনার নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৮১ হাজার টাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন সাড়ে ৬৪ হাজার টাকা

২ লাখ টাকা বেতনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিচ্ছে ব্র্যাক এনজিও, এইচএসসি পাসে আবেদন

আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থায় নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

অফিসার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কেয়ার বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা