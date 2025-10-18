হোম > চাকরি > এনজিও

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৮১ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ (এএবি)। সংস্থাটি রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইক্যুইটি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোগ্রাম অফিসার, (রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইক্যুইটি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৮১,৭৮১ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন সাড়ে ৬৪ হাজার টাকা

২ লাখ টাকা বেতনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিচ্ছে ব্র্যাক এনজিও, এইচএসসি পাসে আবেদন

আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থায় নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

অফিসার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কেয়ার বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা

৪৫ হাজার টাকা বেতনে এনজিও সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজার

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

অফিসার পদে কর্মী নেবে ব্র্যাক এনজিও, নিয়োগ কক্সবাজারে

৭৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে কেয়ার বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা