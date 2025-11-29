দুই উপজেলায় কর্মী নেবে পপি এনজিও, এসএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)। জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটির একটি পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি।
পদ সংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস। অধিকতর দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: হোটেল/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাবুর্চি হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা।
বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,৮৭৬ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ১৭,৩৯৪ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীরা আবেদনপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি, দুইজন পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, পদবী, মোবাইল নম্বরসহ প্রতিষ্ঠানটির ‘মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭’ ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ারে/সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।