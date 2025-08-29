হোম > চাকরি > এনজিও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ, বেতন ৩২ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনে (পপি) নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থাটির একটি পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অডিট অফিসার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক/স্নাতকোত্তর।

কাজের ধরন: সংস্থার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত শাখা ও প্রকল্প অফিসে অবস্থান করে প্রতি মাসে ৩-৪টি শাখা নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

অভিজ্ঞতা: এনজিও/ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে ১-২ বছর সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কম্পিউটার কাজে পারদর্শী হতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা, তবে অধিকাংশ সময় সংস্থার কর্ম এলাকায় থেকে কাজ করতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকাল সর্বসাকুল্যে ৩২,০৭২ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ৩৫,৬৬৮ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, মোবাইল ভাতা, শহর ভাতা ও সংস্থার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, নিয়োগ গাজীপুরে

প্রশাসন বিভাগে কর্মী নেবে পপি এনজিও, বেতন ৮৬ হাজার টাকা

ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনে নিয়োগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন

কাতার চ্যারিটিতে নিয়োগ, এনজিওতে কাজে আগ্রহীদের জন্য দারুণ সুযোগ

নার্স নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এনজিও, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

গ্রাফিক্স ডিজাইনার নেবে আশা এনজিও, বেতন ৫০ হাজার টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা