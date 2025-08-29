বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ, বেতন ৩২ হাজার টাকা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনে (পপি) নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থাটির একটি পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিট অফিসার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক/স্নাতকোত্তর।
কাজের ধরন: সংস্থার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত শাখা ও প্রকল্প অফিসে অবস্থান করে প্রতি মাসে ৩-৪টি শাখা নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।
অভিজ্ঞতা: এনজিও/ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে ১-২ বছর সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কম্পিউটার কাজে পারদর্শী হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা, তবে অধিকাংশ সময় সংস্থার কর্ম এলাকায় থেকে কাজ করতে হবে।
বেতন: শিক্ষানবিশকাল সর্বসাকুল্যে ৩২,০৭২ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ৩৫,৬৬৮ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, মোবাইল ভাতা, শহর ভাতা ও সংস্থার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।