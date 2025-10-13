হোম > চাকরি > এনজিও

চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিচ্ছে ব্র্যাক এনজিও, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটির ‘ডব্লিউএএসএইচ, এইচসিএমপি’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, (ডব্লিউএএসএইচ, এইচসিএমপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ, উখিয়া)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় : ১৯ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থায় নিয়োগ, কর্মস্থল বাগেরহাট

অফিসার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কেয়ার বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫২ হাজার টাকা

৪৫ হাজার টাকা বেতনে এনজিও সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজার

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ৬০ জনের চাকরি, আবেদন শুরু

অফিসার পদে কর্মী নেবে ব্র্যাক এনজিও, নিয়োগ কক্সবাজারে

৭৫ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে কেয়ার বাংলাদেশ

৩০ হাজার টাকা বেতনে এনজিওতে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৮০ হাজার টাকা

আশা এনজিওতে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা