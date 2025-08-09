বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল (বেবিচক) কর্তৃপক্ষের হিসাবরক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বেবিচকের পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ) মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাকরিতে যোগদানের সময় যেসব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, তা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে আগামী ১৪ আগস্ট সকাল ৯টায় থেকে বেবিচকের সদর দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত না হলে তাঁকে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে না। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষ বরাবর আগামী ২১ আগস্ট যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে।