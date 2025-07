খাদ্য অধিদপ্তরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি যেমন হবে

বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ

বাংলা: বাংলা সাহিত্য অংশ প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্যকর্ম থেকে প্রশ্ন করা হয়। এর পাশাপাশি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন রচনা জেনে যেতে হবে। বাংলা ব্যাকরণ অংশ থেকে—ধ্বনি, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, বানান, সন্ধি, সমাস, উপসর্গ, অনুসর্গ, পদ প্রকরণ, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, পারিভাষিক শব্দ, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান।

ইংরেজি: ইংরেজির জন্য সাহিত্য, গ্রামার ও ভোকাবুলারি থেকে সাধারণত প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজি সাহিত্য অংশ থেকে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের রচনা জানার পাশাপাশি বিগত বছরের প্রশ্ন চর্চা করা যেতে পারে। গ্রামার ও ভোকাবুলারি জন্য Parts of speech, Number, Gender, Determiner, Tense, Right form of verb, Article, Degree, Sentence, Voice, Narration, Correct spelling, Correction, Synonyms and Antonyms, Idiom and Phrase, Conditional Sentence and Translation.

গণিত: পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয়। পাটিগণিতে বাস্তব সংখ্যা, গড়, ল. সা. গু ও গ. সা. গু, ঐকিক নিয়ম, শতকরা, লাভক্ষতি, সুদকষা, অনুপাত ও সমানুপাত। বীজগণিত-বর্গ ও ঘনসংবলিত সূত্রাবলি ও প্রয়োগ, উৎপাদক, ল. সা. গু ও গ. সা. গু, মিন নির্ণয়, লগ, সূচক, সমীকরণ। জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি থেকে বেসিক বিষয়গুলোর ওপর প্রস্তুতি নিতে হবে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি: প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় বিষয়সমূহ, বাংলাদেশের কৃষি, জনসংখ্যা, জনশুমারি, উপজাতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য, বাংলাদেশের সংবিধান, রাজনীতি, সরকার, খেলাধুলা, জাতীয় অর্জন, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ।

আন্তর্জাতিক: সভ্যতা, মহাদেশ, বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক জোট, মানবাধিকার সংগঠন, বিখ্যাত নদ-নদী, প্রণালি, সমুদ্রবন্দর, গণমাধ্যম, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, চলমান যুদ্ধ।

দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

অংশে ভালো নম্বর অর্জনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলো মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করা। পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলোর ধারা বিশ্লেষণ করলে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় এবং প্রশ্ন পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও থাকে। তাই এই দুই বিষয়ে ভালো প্রস্তুতির জন্য পুরোনো প্রশ্নপত্রই হতে পারে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

গ্রন্থনা: শাহ বিলিয়া জুলফিকার।