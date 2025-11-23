মেডিকেল ভর্তি: প্রস্তুতির সঠিক কৌশল

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন। তোমরা যে ফলাফলই করো না কেন, দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিশ্রমই বড় অর্জন। যারা ভালো ফল করেছ, তাদের জন্য এটি সামনে এগিয়ে যাওয়ার বড় অনুপ্রেরণা। আর যারা প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ অর্থাৎ অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি। তাই এখন প্রয়োজন নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করা।
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ও প্রস্তুতির সময়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষণামতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর। অর্থাৎ হাতে সময় মাত্র এক মাস ৮ দিন। এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে পরিকল্পিতভাবে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে, ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে পড়াশোনা ও রিভিশন দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য না পড়ে সিলেবাসভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি।
ভর্তি পরীক্ষার নম্বর এবং বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি
মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে। এসএসসির জন্য ৫০ নম্বর এবং এইচএসসির জন্য ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। বাকি ১০০ নম্বর এমসিকিউ পরীক্ষা। বিষয়ভিত্তিক বিভাজন হলো জীববিজ্ঞান ৩০, রসায়ন ২৫, পদার্থবিজ্ঞান ১৫, ইংরেজি ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান ১৫। প্রতি সঠিক উত্তরে ১ নম্বর, ভুল উত্তরে ০.২৫ নম্বর কাটা হয়।
সময় ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষার কৌশল
পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। মোট ১০০ প্রশ্ন। প্রতি প্রশ্নে মাত্র ৩৬ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়। যেসব প্রশ্ন একদম সহজ, সেগুলো আগে সমাধান করতে হবে আর বিশ্লেষণমূলক বা জটিল প্রশ্ন পরে করার কৌশল কাজে দেয়। মনোযোগ ধরে রাখতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা জরুরি।
মৌলিক ধারণার গুরুত্ব ও মূল বইয়ের প্রয়োগ
ভালো প্রস্তুতির মূল চাবিকাঠি হলো মৌলিক ধারণা বা বেসিক জ্ঞান। মূল বইয়ের সঙ্গে প্রশ্নব্যাংক ও অতিরিক্ত বইয়ের কৌশলী ব্যবহার করলে দ্রুত ও কার্যকর প্রস্তুতি সম্ভব। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য আবুল হাসান প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য গাজী আজমল, পদার্থবিজ্ঞানের জন্য ইসহাক এবং রসায়নের জন্য হাজারী স্যারের বই অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য আবদুল আলিম ও প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য মাজেদা বেগমের বইও অতিরিক্ত হিসেবে রাখা যেতে পারে। কারণ বিগত বছরগুলোতে এখান থেকেও দু-তিনটি করে প্রশ্ন এসেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিগত বছরের প্রশ্নের ধরন বোঝার মাধ্যমে প্রস্তুতি অনেক সহজ হয়।
অনুশীলনীর গুরুত্ব ও অতিরিক্ত বইয়ের ব্যবহার
মূল বই ও অতিরিক্ত বইয়ের অনুশীলনীতে শতভাগ দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ প্রশ্ন অনুশীলনী থেকে আসে। অতিরিক্ত বইয়ের তথ্য দরকার হলে তা কৌশলীভাবে পড়া উচিত—বিশেষ করে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন ঘিরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো, যেমন শৈবাল ও ছত্রাক অধ্যায়। তবে অতিরিক্ত বইয়ের সব তথ্য পড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়, যাতে মূল বইয়ের ভিত্তি দুর্বল না হয়।
সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি, মক টেস্ট
সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজি অংশকে অবহেলা করা উচিত নয়। এগুলো মোট ৩০টি প্রশ্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে মোট নম্বর অনেক বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করা, ভুলগুলো সমাধান করা এবং সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পরীক্ষার চাপ কমায়।
অনেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় ঘুম ও শরীরের যত্নকে অবহেলা করে, যা পড়াশোনার মান ও স্মৃতিশক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মনে রাখবে, ভালো ঘুম মানেই ভালো মনোযোগ। প্রতিদিন কমপক্ষে ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম শরীর ও মস্তিষ্ককে পুনরুজ্জীবিত করে, ক্লান্তি দূর করে এবং শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার, পর্যাপ্ত পানি পান, অল্প ব্যায়াম ও নিয়মিত বিশ্রামও খুব দরকারি। শরীরই তোমার অধ্যবসায়ের বাহন, তাকে যত্নে রাখলে মস্তিষ্কও থাকবে প্রখর। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা শুধু একটি পরীক্ষা নয়—এটি তোমার অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের পরীক্ষা। ধৈর্য রাখো, নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যাও, আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো।
সর্বশেষে, সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল। মনে রাখবে ‘যদি লক্ষ্য থাকে, অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে।’
জেসমিন আক্তার, এমবিবিএস ৩য় বর্ষ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ