কেন আপনি পুলিশ হতে চাইলেন

প্রথম এক্সটার্নাল: Mr. SalaUddin Kader, Are you proud of your name?

সালাহ্উদ্দিন: Definitely, sir.

চেয়ারম্যান: (মৃদু হাসলেন) ওকে। আপনি পছন্দ তালিকায় পুলিশ ক্যাডার প্রথমে দিয়েছেন, শিক্ষা ক্যাডার শেষে দিয়েছেন। কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

সালাহ্উদ্দিন: স্যার, পুলিশ ক্যাডার প্রথমে দেওয়ার কারণ হলো পুলিশ অফিসার হওয়া আমার চাইল্ডহুড ড্রিম।

চেয়ারম্যান: চাইল্ডহুড ড্রিম? আচ্ছা, কেন আপনি পুলিশ হতে চাচ্ছিলেন? প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই প্রথম এক্সটার্নাল জানতে চাইলেন, আপনি তখন কোন ক্লাসে পড়তেন?