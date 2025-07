৮টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বাংলা: সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, এক কথায় প্রকাশ, ধ্বনি পরিবর্তন ইত্যাদি অধ্যায়গুলো শেষ সময়ে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রে খেয়াল করবেন ‘কোনটি নয়’।

ইংরেজি: শেষ সময়ে Synonym, Antonyms, Analozy, Number, Gender এই অধ্যায়গুলোর বিগত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেখে নিন। এ ক্ষেত্রে ‘Which is not, not similar, dissimilark’ উল্লেখিত প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়ুন।

গণিত: গণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রগুলো চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। বিশেষ করে ঘন জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো। সময় ও কাজ, গতি, শতকরা, সুদকষা ইত্যাদি অধ্যায়গুলো থেকে পূর্বে দাগানো সব নিয়মের ১-২টা করে অঙ্ক দেখতে পারেন।

সাধারণ জ্ঞান: বিগত তিন বছরে হওয়া ব্যাংকের পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বাজেট ও অর্থনৈতিক সমীক্ষাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

কম্পিউটার: বিগত ব্যাংক ও বিসিএস পরীক্ষার কম্পিউটার প্রশ্ন সমাধান।