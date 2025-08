৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

২। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য (৩৫ নম্বর)

Grammar (২০ নম্বর) : parts of speech (বিশেষ করে Noun, pronoun, Verb, adjective, adverb-এর প্রকারভেদ, ব্যবহার এবং এদের Interchange)। Gerund, participle, Tense, voice change, Number, gender, Right form of verbs. Subject-verb agreement, phrase, clauses, conditional sentences, Modals verb, preposition (appropriate preposition); Group verbs. Transformation of sentences, One word substitutions, Phrase and idioms, foreign phrase, spelling correction, Synonym, antonym—এগুলো বারবার রিভিশন দিন। সহায়ক বই হিসেবে পড়তে পারেন ‘English For competitive exams, master’।