বিজেএস ভাইভা: বাংলাদেশে কত প্রকার রিট আছে

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন সাদিকুর রহমান। স্নাতক পাস করে ১৭তম বিজেএস পরীক্ষায় অংশ নেন। সুপারিশপ্রাপ্ত হন সহকারী জজ হিসেবে। ভাইভার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তিনি। গ্রন্থনা করেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার।

সাদিকুর: আসতে পারি স্যার? (অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম। কাছাকাছি গিয়ে সবার উদ্দেশে সালাম দিলাম। দ্বিতীয় প্রশ্নকর্তা আমাকে বসতে বললেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা: আপনার নাম কী? সাদিকুর: সাদিকুর রহমান। প্রথম প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবার নাম কী? সাদিকুর: মো. মজিবুর রহমান। প্রথম প্রশ্নকর্তা: বাবার পেশা কী? সাদিকুর: ব্যবসা করেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা: মায়ের পেশা কী? সাদিকুর: গৃহিণী। প্রথম প্রশ্নকর্তা: আপনারা কয় ভাইবোন? সাদিকুর: আমিসহ ৪ ভাইবোন। প্রথম প্রশ্নকর্তা: আপনিই কি সবার বড়? সাদিকুর: জি স্যার। প্রথম প্রশ্নকর্তা: তাহলে কর্মক্ষম বলতে অন্য তো কেউ নেই! সাদিকুর: জি না, স্যার। (পারিবারিক তথ্য খুব বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন।) প্রথম প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা বলুন তো, Basic Structure কী? সাদিকুর: Pillars of Constitution on which constitution stands. প্রথম প্রশ্নকর্তা: সংবিধানে কোথাও বলা আছে এ সম্পর্কে? সাদিকুর: জি স্যার, অনুচ্ছেদ ৭(খ)। প্রথম প্রশ্নকর্তা: তাহলে বলুন তো, কোনগুলো Basic structure? সাদিকুর: (সঠিক উত্তর করতে পারিনি। দুঃখপ্রকাশ করে বললাম) এখন মনে পড়ছে না স্যার।

দ্বিতীয় প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা বলুন তো, রিট কী? সাদিকুর: Written order of High Court Division to do or to refrain from doing something। দ্বিতীয় প্রশ্নকর্তা: আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলুন। সাদিকুর: অনুচ্ছেদ ১০২(১) রেফারেন্স টেনে বললাম—কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় এবং সেই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির যদি অন্য কোনো প্রতিকার না থাকে, তবে তিনি হাইকোর্ট ডিভিশনে আবেদন করতে পারেন। আদালত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অধিকারগুলো বলবৎ করার আদেশ দিতে পারেন।

প্রথম প্রশ্নকর্তা: বাংলাদেশে কত প্রকার রিট আছে? সাদিকুর: ৫ প্রকার স্যার। প্রথম প্রশ্নকর্তা: বলুন তো কী কী? সাদিকুর: Writ of Prohibition, Writ of Mandamus, Writ of Certiorari, Writ of Habeas Corpus, Writ of Quo Warranto। প্রথম প্রশ্নকর্তা: কোন অনুচ্ছেদে বলা আছে? সাদিকুর: ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদে। প্রথম প্রশ্নকর্তা: Writ of Certiorari এবং Writ of Mandamus-এর মধ্যে পার্থক্য কী? সাদিকুর: Writ of Certiorari: কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তার আইনগত ক্ষমতাকে লঙ্ঘন করে, তবে আদালত ওই কাজকে নাকচ করে দেন। Writ of Mandamus: যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আদালত ওই দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ দেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা: উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারবেন? সাদিকুর: জি স্যার। একটু সময় চাইলাম ভাবার জন্য। অনুমতি দিলেন। Writ of Mandamus-এর উদাহরণ দিতে পারি—কোনো অধীনস্থ আদালতকে তাঁর দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা। প্রথম প্রশ্নকর্তা: ১০২ অনুচ্ছেদ এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের মধ্যে সম্পর্ক কী? সাদিকুর: যদি কোনো aggrieved person-এর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তিনি ১০২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করতে পারেন। এই অধিকার বলবৎ করার বিধান অনুচ্ছেদ ৪৪(১)-এ নিশ্চিত করা হয়েছে।