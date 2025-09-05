এনআরবিসি ব্যাংকে চাকরি, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ‘হেড অব রিকভারি অ্যান্ড এসএএমডি’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: হেড অব রিকভারি অ্যান্ড এসএএমডি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীর জন্য বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।