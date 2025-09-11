২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বেতনে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটিতে অতিরিক্ত পরিচালকের শূন্য পদে লোকবল দেওয়া হবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রার্থীরা সরাসরি, ডাকযোগে বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অতিরিক্ত পরিচালক (এক্স ক্যাডার-সিকিউরিটি), (নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ)।
পদের সংখ্যা: উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
অন্যান্য যোগ্যতা: সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত/পিআরএলপ্রাপ্ত বা অন্য কোনো সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৩২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা, ফিজিক্যাল নিরাপত্তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জনবল, সরঞ্জাম, নজরদারি ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
চুক্তির মেয়াদ: ৩ বছর।
বেতন: ২,২৫,০০০ টাকা (মাসিক)।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রমাণক দলিলাদিসহ (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপি) আবেদন করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এ ছাড়া এই ই-মেইল (gm.hrd@bb.org.bd) ঠিকানায়ও আবেদনপত্র পাঠানো যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।