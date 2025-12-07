হোম > চাকরি > ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, (আস্থা, ডিজিটাল অনবৰ্ডিং অ্যান্ড সার্ভিস প্লাটফর্ম, টেকনোলজি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৭-১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

