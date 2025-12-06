হোম > চাকরি > ব্যাংক

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট টু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, (সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসইতে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের ফল প্রকাশ

৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

অফিসার পদে এনআরবিসি ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

অগ্রণী ব্যাংক চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন শেষ ২৫ নভেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা