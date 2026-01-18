হোম > চাকরি > ব্যাংক

দুই ব্যাংকের পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের তত্ত্বাবধানে ২টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে।

বুধবার (১১ জানুয়ারি) বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (আইন) বা সিনিয়র অফিসার (ল) পদে ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের ২৭ মে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আলোচ্য পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো অবস্থাতেই প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড বা সংগ্রহের কোনো সুযোগ থাকবে না।

