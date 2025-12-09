ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট - এমএসএমই বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্রেডিট ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-এমএসএমই)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ/এমবিএম/এমবিএস/এমকম।
অন্যান্য যোগ্যতা: ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কুমিল্লা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।