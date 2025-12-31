হোম > চাকরি > ব্যাংক

সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি লায়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি) পদে কর্মী নেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: লায়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি)।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

কল সেন্টার এজেন্ট পদে চাকরি দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ জানুয়ারি

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ্‌ ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৪ ডিসেম্বর

সমন্বিত তিন ব্যাংকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৪৪

অফিসার পদে কর্মী নেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

স্নাতক পাসে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা