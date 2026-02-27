হোম > চাকরি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ মার্চ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো:

  • সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
  • প্রুফ রিডার
  • স্টোরকিপার
  • বুক সর্টার এবং
  • পাঠাগার পরিচারক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

আবেদনকারী প্রার্থীদের অনলাইনে ব্যক্তিগত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

প্রবেশপত্র বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইনামুল হকের (মোবাইল ফোন-০১৩২৭১৪৫২৬৩, ই-মেইল-ad.adfn@jgk.gov.bd) সঙ্গে অফিস চলাকালে যোগাযোগ করা যাবে।

