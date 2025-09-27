হোম > ইসলাম

মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ দুই নিয়ামত

মুফতি আইয়ুব নাদীম 

ছবি: সংগৃহীত

মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য, অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতুলনীয় দুটি নিয়ামত হলো—১. ইসলাম, ২. মহানবী (সা.)। এই দুই নিয়ামতের প্রভাব মানবজীবনে চিরস্থায়ী ও সর্বজনীন। তাই এই দুই নিয়ামত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

ইসলাম: ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান ব্যবস্থা, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অনন্য দান। ইসলাম মানুষকে সব সময় আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের কথা, সততা, দয়া, ধৈর্য ও পরকালের জবাবদিহির বিশ্বাসের কথা বলে থাকে। ইসলাম গ্রহণের ফলে পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (সহিহ্ মুসলিম: ১২১)

নবী মুহাম্মদ (সা.): মহানবী (সা.) মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অতুলনীয় নিয়ামত। যে নিয়ামতের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয়ই এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে ছিল।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৬৪)

মহানবী (সা.) শুধু মুসলমানদের জন্য নন, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।’ (সুরা আম্বিয়া: ১০৭)

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্মে উম্মতের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘বস্তুত রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।’ (সুরা আহজাব: ২১)

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলুম মাদ্রাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

রবিউস সানি মাসের প্রথম জুমা: ইবাদত ও বরকতের বিশেষ সুযোগ

ইসলামে খেলাধুলা: উদ্দেশ্য ও সীমারেখা

হাফ হাতা পোশাক পরে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

চলছে ইসলামি বইমেলা, পাঠকের নজর কাড়ছে সিরাত গ্রন্থ

সময়কে ইবাদতে রূপান্তর: রবিউস সানির বার্তা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবী-রাসুলগণের দোয়া

শান্তি ও ন্যায়ের আলোকবর্তিকা মহানবী (সা.)

দরুদ পাঠের অনন্য উপকারিতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা