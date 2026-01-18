হোম > ইসলাম

শবে বরাত ২০২৬: জানা গেল সম্ভাব্য তারিখ

ইসলাম ডেস্ক 

ব্লু মসজিদ, ইস্তাম্বুল। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) হিজরি ১৪৪৭ সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ওই অঞ্চলে রজব মাসের ২৯তম দিন চলছে। শাবান মাসের ১৫তম রাতে পালিত হয় মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় রাত পবিত্র শবে বরাত।

হাদিসের আলোকে শবে বরাতের ফজিলত ও বরকত

সংবাদমাধ্যম গালফ টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্রের (International Astronomy Center) হিসাবমতে, আজ মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও খালি চোখে শাবান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্রের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শওকত ওদেহ জানান, আজ শাবানের চাঁদের জন্ম হলেও তা সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে। ফলে খালি চোখে চাঁদ দেখা অসম্ভব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আজ চাঁদ দেখা না গেলে রজব মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবে। সে ক্ষেত্রে আগামী মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শাবান মাস শুরু হতে পারে। তবে আগামীকাল সোমবার (১৯ জানুয়ারি) মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে খালি চোখে চাঁদ দেখা যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ওমান, জর্ডান, সিরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়ায় আগামীকাল টেলিস্কোপের মাধ্যমে শাবানের চাঁদ দেখা যেতে পারে। যদি আগামীকাল চাঁদ দেখা যায়, তবে শাবান মাস শুরু হবে মঙ্গলবার।

শবে বরাতের ৪ আমল

শবে বরাত ২০২৬ কবে হতে পারে?

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী:

  • মধ্যপ্রাচ্যে: আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার দিবাগত রাত) শবে বরাত পালিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
  • বাংলাদেশে: যদি আগামীকাল সোমবার বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখা যায়, তবে ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শবে বরাত পালিত হবে। আর যদি আগামীকাল চাঁদ দেখা না যায় এবং মঙ্গলবার দেখা যায়, তবে বাংলাদেশে ৪ ফেব্রুয়ারি (বুধবার দিবাগত রাত) শবে বরাত পালিত হবে।

ইসলামি বিধান অনুযায়ী, শাবান মাসের চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করেই শবে বরাতের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হবে। ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখার খবরের অপেক্ষায় রয়েছেন।

