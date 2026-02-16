হোম > ইসলাম

তিন তাসবিহ কী, আমল করতে হয় কীভাবে?

ইসলাম ডেস্ক 

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা.) আমাদের এমন কিছু ছোট আমল শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমলনামাকে সওয়াবে ভরিয়ে দেয় এবং জীবনের ছোট-বড় গুনাহ দূর করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নামাজের পরের তিন তাসবিহ—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার।

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পর তিন তাসবিহ পাঠ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হয়। (সহিহ মুসলিম: ১২৩০)

তিন তাসবিহ পড়ার ৫ সুন্নত পদ্ধতি

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, নামাজের পর তাসবিহ পাঠের পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। আপনার সুবিধামতো যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন:

১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। সবশেষে ১০০ পূর্ণ করতে ১ বার এই দোয়াটি পাঠ করা—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।’ (মুসলিম, হাদিস: ৪৯০৬)

২. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, এই আমলটি করলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের দান-সদকা ও আল্লাহর পথে লড়াইয়ের সওয়াবের সমপর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব। (সহিহ বুখারি: ৮৪৩)

৩. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। এভাবে মোট ১০০ পূর্ণ করা। (সহিহ মুসলিম: ৫৯৬)

৪. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আলহামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবার ২৫ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার। (সুনানে নাসায়ি: ১৩৫০)

৫. সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার। হাদিসে এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এভাবে ৩০ বার করে এই আমলটি মুখে পড়তে মোট ১৫০ বার মনে হলেও আমলনামায় ১৫০০ হিসেবে গণ্য হবে। (জামে তিরমিজি: ৩৪১০)

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফজরের আজানে ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’ ছুটে গেলে করণীয়

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখার আহ্বান জানাল সৌদি সরকার

বিপুল সওয়াব অর্জনের সহজ ১০ আমল

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফেরাউনের স্ত্রী হজরত আসিয়ার জান্নাত লাভ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জনগণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ শাসকের কর্তব্য

আজানের জবাব না দিয়ে অন্য দোয়া পড়ার বিধান

রমজান ও রোজাদারের মর্যাদা সম্পর্কে ১০ হাদিস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা