তিন তাসবিহ কী, আমল করতে হয় কীভাবে?

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা.) আমাদের এমন কিছু ছোট আমল শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমলনামাকে সওয়াবে ভরিয়ে দেয় এবং জীবনের ছোট-বড় গুনাহ দূর করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নামাজের পরের তিন তাসবিহ—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার।
হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পর তিন তাসবিহ পাঠ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হয়। (সহিহ মুসলিম: ১২৩০)
তিন তাসবিহ পড়ার ৫ সুন্নত পদ্ধতি
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, নামাজের পর তাসবিহ পাঠের পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। আপনার সুবিধামতো যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন:
১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। সবশেষে ১০০ পূর্ণ করতে ১ বার এই দোয়াটি পাঠ করা—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।’ (মুসলিম, হাদিস: ৪৯০৬)
২. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, এই আমলটি করলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের দান-সদকা ও আল্লাহর পথে লড়াইয়ের সওয়াবের সমপর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব। (সহিহ বুখারি: ৮৪৩)
৩. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। এভাবে মোট ১০০ পূর্ণ করা। (সহিহ মুসলিম: ৫৯৬)
৪. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আলহামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবার ২৫ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার। (সুনানে নাসায়ি: ১৩৫০)
৫. সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার। হাদিসে এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এভাবে ৩০ বার করে এই আমলটি মুখে পড়তে মোট ১৫০ বার মনে হলেও আমলনামায় ১৫০০ হিসেবে গণ্য হবে। (জামে তিরমিজি: ৩৪১০)